Ирак открыл огромное месторождение нефти на фоне энергетического кризиса

Ирак объявил об открытии гигантского месторождения нефти и эти залежи обнаружили в южной провинции Эн-Наджаф. Площадь месторождения на границе с Арабскими Эмиратами составляет более 8700 квадратных километров.

Только один разведочный участок содержит более 8,8 миллиарда баррелей сырья. Это одно из важнейших открытий последних лет. Во время бурения на скважине Шамс-11 специалисты нашли легкую нефть. Ее начальная мощность составила 3248 баррелей в сутки.

Китайская ставка на иракскую пустыню

Основным партнером Ирака в проекте по добыче стала китайская компания ZhenHua Oil. Ее дочерняя структура Qurnain Petroleum Limited уже ведет сейсмические исследования. Стороны обсудили ускорение добычи, а инвесторы представили план быстрого развития.

Министр нефти Ирака Хаян Абдул Гани также встретился с представителями КНР. Теперь Багдад стремится получить первую прибыльную нефть в кратчайшие сроки.

Ормузский кризис и падение доходов

Быстрая реализация плана по добыче очень важна для Ирака, ведь война на Ближнем Востоке парализовала экспорт страны. Ранее Ирак добывал 4,5 миллиона баррелей ежедневно. Страна занимала третье место по объемам производства в ОПЕК, но теперь ситуация изменилась из-за блокировки Ормузского пролива.

Цифры свидетельствуют о глубоком кризисе:

в марте экспорт упал до 18,6 миллиона баррелей;

доход составил лишь 1,96 миллиарда долларов;

падение доходов достигло критических 71% по сравнению с февралем;

в феврале заработок составил 6,81 миллиарда долларов.

Новая логистическая стратегия Багдада

Ирак ускоряет строительство стратегического нефтепровода к границе с Сирией.

Экспортная мощность новой трубы составит 2,5 миллиона баррелей в день. Это поможет уменьшить зависимость от морских путей.

В целом, Ирак обладает пятыми по величине подтвержденными запасами в мире. Это 145 миллиардов баррелей нефти. Страна контролирует около 9% мировых ресурсов.