Иран заявил о безопасном проходе через Ормузский пролив после приостановки миссии США, - СМИ

Иран заявил о возможности безопасного прохода через Ормузский пролив по новым правилам. Это произошло после приостановления военной миссии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Новые процедуры в Ормузском проливе

Как отметило издание, иранские СМИ сообщили, что безопасный проход через Ормузский пролив стал возможным согласно "новым процедурам".

Это решение появилось после того, как США приостановили свою военную операцию на этом водном пути.

Решение США по операции

Вашингтон начал миссию "Проект Свобода" в воскресенье, чтобы оказывать помощь коммерческим судам во время прохождения проливом.

Однако уже во вторник операцию приостановили, ссылаясь на прогресс в мирных переговорах.

В иранском заявлении не уточняется, какие именно "новые процедуры" действуют.

В то же время выражена благодарность капитанам и владельцам судов за сотрудничество.

Планы Ирана по транзиту

Иран заявляет о своем суверенитете над Ормузским проливом и ранее анонсировал планы взимать плату за безопасный транзит.

Многие мировые лидеры предупреждают, что такой шаг является незаконным и создает опасный прецедент.