Иран заявил о безопасном проходе через Ормузский пролив после приостановки миссии США, - СМИ

20:07 06.05.2026 Ср
2 мин
Иран заявил о безопасности в Ормузском проливе после ухода США
aimg Сергей Козачук
Иран заявил о безопасном проходе через Ормузский пролив после приостановки миссии США, - СМИ
Иран заявил о возможности безопасного прохода через Ормузский пролив по новым правилам. Это произошло после приостановления военной миссии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: США могут возобновить бомбардировки Ирана, Трамп поставил ультиматум

Новые процедуры в Ормузском проливе

Как отметило издание, иранские СМИ сообщили, что безопасный проход через Ормузский пролив стал возможным согласно "новым процедурам".

Это решение появилось после того, как США приостановили свою военную операцию на этом водном пути.

Решение США по операции

Вашингтон начал миссию "Проект Свобода" в воскресенье, чтобы оказывать помощь коммерческим судам во время прохождения проливом.

Однако уже во вторник операцию приостановили, ссылаясь на прогресс в мирных переговорах.

В иранском заявлении не уточняется, какие именно "новые процедуры" действуют.

В то же время выражена благодарность капитанам и владельцам судов за сотрудничество.

Планы Ирана по транзиту

Иран заявляет о своем суверенитете над Ормузским проливом и ранее анонсировал планы взимать плату за безопасный транзит.

Многие мировые лидеры предупреждают, что такой шаг является незаконным и создает опасный прецедент.

Что предшествовало

Напомним, что Ормузский пролив длительное время находился под блокадой Ирана и США из-за войны. Накануне президент США Дональд Трамп временно приостановил проект "Свобода" по обеспечению безопасного прохода и сопровождения коммерческих судов.

Позже в Вашингтоне предупредили, что могут возобновить бомбардировки Ирана, если страна не выполнит ранее достигнутые договоренности по разблокированию стратегического водного пути.

На фоне такого напряжения государственный секретарь США Марко Рубио обратился к Китаю. Он призвал Пекин донести до иранского руководства, что продолжение конфликта ведет к глобальной изоляции Тегерана и наносит ущерб китайской экономике.

