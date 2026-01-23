ua en ru
Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами: сколько сбила ПВО

Пятница 23 января 2026 08:16
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 76 российских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 23 января Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 76 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 20:00 22 января до утра 23 января россияне атаковали 101 ударным дроном типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ВОТ Украины. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, вчера, 22 января, Кривой Рог более 10 часов был под непрерывной ракетно-дроновой атакой - рекордной за все время войны.

По последним данным, в результате атак пострадали более 10 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 1,5 до 10 лет. Шестеро пациентов находятся в больницах города, все - в состоянии средней тяжести.

Повреждены 18 домов, из них 13 многоквартирных (один фактически разрушен) и 5 частного сектора. Также известно о перебоях с электроснабжением.

Также Россия нанесла беспилотниками удар по Днепру. В результате атаки частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие.

Город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления в результате атаки России в ночь на 22 января.

Всего минувшей ночью Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.

