Война в Украине

Кривой Рог более 10 часов под обстрелом: последствия рекордной атаки РФ

Четверг 22 января 2026 19:52
Иллюстративное фото: ликвидация последствий удара врага (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кривой Рог 22 января уже более 10 часов подвергается непрерывной ракетно-дроновой атаке - рекордной за все время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

По словам чиновника, Кривой Рог вот уже более 10 часов враг обстреливает как ракетами, так и дронами.

При этом под ударами оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры. Враг целенаправленно наносит удары по гражданским домам, школам и социальным объектам, не имея никакого военного смысла.

"Это сознательный террор против мирного населения", - подчеркнул Вилкул.

Известно, что в результате атак пострадали 13 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 1,5 до 10 лет. Шестеро пациентов находятся в больницах города, все - в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены 18 домов, из них 13 многоквартирных (один фактически разрушен) и 5 частного сектора.

Также зафиксированы разрушения административных зданий, объектов бизнеса, двух учебных заведений, учреждения культуры и автомобилей.

На места ударов сразу были направлены все оперативные и коммунальные службы. Пожары ликвидированы, к работе привлекли 27 бригад и более 20 единиц техники. Коммунальщики помогают жителям закрывать выбитые окна, а в дальнейшем планируется остекление и ремонт поврежденных крыш - их 13.

По последним данным, из-за ударов без электроснабжения остаются почти 10 тысяч абонентов, ведутся восстановительные работы. Котельные запущены, но набор тепла идет постепенно. Водоснабжение работает частично на генераторах, давление в сети снижено. Также было временно остановлено движение скоростного трамвая и части троллейбусов, однако его оперативно восстановили.

Для помощи пострадавшим сразу развернули Штаб помощи, где жители могут получить строительные материалы (ОСБ, пленку, рельсы и т.д.) и подать заявления на материальную помощь. Более 70 семей уже получили необходимые материалы, а от 100 семей приняты заявки на денежную компенсацию.

"Большая благодарность ГСЧС, полиции, медикам, коммунальщикам, энергетикам и волонтерам, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях, часто под повторной угрозой обстрелов", - отметил Вилкул.

Несмотря на атаки, город продолжает работать, больницы и социальные учреждения функционируют.

Атака на Никопольский район

Кроме последствий удара по Кривому Рогу, Александр Видкул также сообщил о ситуации в Никопольском районе. Там враг атаковал FPV-дронами и артиллерией населенные пункты Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.

В результате обстрелов пострадала 67-летняя женщина, возник пожар, повреждены три частных дома, коммунальное предприятие, агрофирма, ЛЭП и газопровод.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и следить за обновлениями от официальных служб.

Напомним, что в ночь на 21 января по Кривому Рогу был нанесен удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автотранспорта.

В результате удара РФ в городе есть проблемы с электроснабжением, отоплением и водой.

15 января Кривой Рог также стал объектом российских атак, тогда для ударов применялись беспилотники. В результате обстрела в городе возникли пожары и были повреждены отдельные элементы инфраструктуры.

