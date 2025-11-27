ua en ru
Россия ночью запустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить

Четверг 27 ноября 2025 08:50
Россия ночью запустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 92 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 142 ударных дрона. Большинство вражеских беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне атаковали 142 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым. Около 90 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 42 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью, 27 ноября, Одесская область в очередной раз находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов. Большинство беспилотников удалось сбить.

Вечером 25 ноября в Запорожье были слышны взрывы, после чего произошли пожары. Один из которых - в жилом доме, горело несколько этажей.

Всего в результате вражеской атаки были повреждены по меньшей мере 7 многоэтажных и несколько частных домов в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин.

В результате атаки пострадали 18 человек. Большинство среди раненых - женщины.

А в ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев в несколько этапов. Враг запустил по столице "Шахеды", "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры К". В результате атаки в 7 районах была частично приостановлена подача тепла в дома.

Также есть и разрушения - в Печерском и Днепровском районах повреждены многоэтажки. Кроме того, в результате обстрела погибли семь человек, еще 20 ранены.

ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
