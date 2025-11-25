ua en ru
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева

Киев, Вторник 25 ноября 2025 09:21
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева Фото: в Киеве под ударом войск РФ снова оказались жилые многоэтажки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

В ночь на 25 ноября Киев и область пережили массированный удар РФ. Волны ракетных атак и дроны вызвали пожары и разрушения. Есть погибшие и раненые.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о последствиях российского удара.

Главное:

  • Враг применил для атаки дроны "Шахед" и, предварительно, ракеты "Кинжал", "Калибр", "Искандер К".
  • В столице есть жертвы и пострадавшие. На Киевщине ранена 14-летняя девочка.
  • Под ударом в Киеве оказалась 22-этажка в Печерском и 9-этажка в Днепровском районах. В Дарницком - попадание в нежилое здание. В Святошинском есть разрушения, под завалами могут быть люди.
  • Уже утром враг повторно атаковал Киев, в Святошинском р-не попадание по нежилому помещению, под завалами могут быть люди.
  • Также под атакой была Киевщина. В Белой Церкви пострадала девочка 14 лет, повреждена многоэтажка. В Броварах есть разрушения складского помещения.
  • Как заявили в Минэнерго, что под комбинированной атакой были энергетические объекты. В некоторых районах столицы перебои со светом и водой. Частично в 7 районах перекрыто теплоснабжение.

Под ударом снова энергетика

Враг применил дроны и волнами запускал ракеты различного типа. Под ударом оказалась энергетика, вспыхнули жилые многоэтажки, есть жертвы и пострадавшие.

Так, сначала около 1:00 столицу накрыли крылатые ракеты, баллистика и "Кинжалы", параллельно шли волны "Шахедов". После нескольких серий ударов Киев оставался под атакой дронов до трех ночи.

Утром РФ осуществила повторный ракетный удар: около 6:30 летели "Искандер-К" и снова "Кинжалы", а за ними - новые группы дронов.

Как заявили в Минэнерго, комбинированная атака врага была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.

"Энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью", - отметили в ведомстве.

Какие последствия удара в Киеве

В Печерском районе в 22-этажном жилом доме произошел пожар на уровне 4-5 этажей и разрушения с 4 по 7-й.

Жителей дома эвакуировали, медики оказали помощь одной женщине с острой реакцией на стресс.

В Днепровском районе сильный пожар вспыхнул в 9-этажке в результате попадания. Погибли два человека, среди которых 86-летняя женщина. Пять человек получили травмы.

Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле КиеваФото: на Русановке дрон попал в дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

После второй ракетной волны атаки мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении. Предварительно, под завалами могут быть люди.

Фото: в Киеве снова разрушения в многоэтажках из-за российской атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, на этой локации, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 - ранены.

"По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Трех взрослых госпитализировали", - написал тем временем Кличко.

На местах обстрелов работают полицейские, спасатели и все экстренные службы.

Развернуты мобильные пункты полиции, где правоохранители принимают обращения от граждан.

Ночью во время атаки в некоторых районах столицы фиксировали перебои со светом и водой. Уже на утро энергетики ввели в Киеве экстренные отключения света, поэтому плановые графики не действуют.

Есть проблемы и с отоплением. Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Также из-за ночной атаки на столицу на ул. Энтузиастов перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Движение автобуса № 48 организовано по маршруту: Русановская набережная - бульв. Русановский - бульв. Игоря Шамо - ул. Энтузиастов.

Обновлено. В Киеве уже 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага.

Восемь пострадавших медики госпитализировали, в частности одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле КиеваФото: в Святошинском районе образовалась большая воронка после атаки рядом с 4-этажным складским зданием (t.me/dsns_telegram)

На месте обнаружены тела погибших. Пожар уже ликвидирован.

Последствия атаки на Киевщине

Войска РФ также осуществили комбинированный обстрел Киевской области. В Белой Церкви повреждены 6 многоэтажных и частный дома. Пострадала 14-летняя девочка. Предварительно у нее ранение спины, несовершеннолетнюю госпитализировали.

Также есть последствия и в Броварах.

"Враг снова атакует Киевскую область, основная цель - объекты энергетики. К сожалению, на территории громады есть разрушения складского помещения", - сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Кроме того, в Броварах повреждено транспортное средство, а на Вышгородщине повреждены 2 частных дома и автомобиль.

Фото: последствия атаки на Киевщине в ночь на 25 ноября (kyivregionpolice)

На местах событий работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевской области и работники ГСЧС.

Также под ударом ночью были Черкасская, Одесская области. Аварийные отключения электроэнергии фиксируют в Сумской, Полтавской областях.

Напомним, что перед этим Россия осуществила массированный удар 19 ноября. Тогда враг применил более 470 дронов и 48 ракет.

Самыми трагическими были последствия для Тернополя, где агрессор попал в две многоэтажки. Из-за чего почти сотня людей пострадали, а десятки погибли.

Подробно об этом РБК-Украина писало в отдельном материале.

Во время подготовки материала использовались данные ГСЧС, Нацполиции, КГГА, КГВА и т.д.

