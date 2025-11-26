ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину "Искандерами" и дронами: как отработала ПВО

Среда 26 ноября 2025 09:25
Россия ночью атаковала Украину "Искандерами" и дронами: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 72 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 26 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов. Большинство беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (пуски из Ростовской области), и 90-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Гвардейское - Крым. Около 55 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 25 ноября в Запорожье были слышны взрывы, после чего произошли пожары. Один из которых - в жилом доме, горело несколько этажей.

Всего в результате вражеской атаки были повреждены по меньшей мере 7 многоэтажных и несколько частных домов в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин.

По последним данным, количество пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 18 человек. Большинство среди раненых - женщины.

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев в несколько этапов. Враг запустил по столице "Шахеды", "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры К". В результате атаки в 7 районах была частично приостановлена подача тепла в дома.

Также есть и разрушения - в Печерском и Днепровском районах повреждены многоэтажки. Кроме того, в результате обстрела погибли семь человек, еще 20 ранены.

Подробнее о массированном обстреле Киева - читайте в материале РБК-Украина.

