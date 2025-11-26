Россия ночью атаковала Украину "Искандерами" и дронами: как отработала ПВО

В ночь на 26 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов. Большинство беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (пуски из Ростовской области), и 90-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Гвардейское - Крым. Около 55 из них - "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях. "Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили в Воздушных силах.