Под Львовом дрон ночью попал в частный дом

В селе Сокольники Львовской области сегодня ночью, 11 декабря, беспилотник попал в частный дом. От удара повреждены несколько жилых помещений, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

"Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона по дому. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00 часов. К счастью, никто не пострадал", - отметили в полиции Львовской области.

Отмечается, что в результате удара повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Не месте работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что официальных сообщений об угрозе дронов для региона не поступало, также в области последний раз воздушная тревога звучала еще ночью 7 декабря.