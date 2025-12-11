ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Под Львовом дрон ночью попал в частный дом

Четверг 11 декабря 2025 09:29
UA EN RU
Под Львовом дрон ночью попал в частный дом Фото: под Львовом дрон ночью попал в частный дом (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В селе Сокольники Львовской области сегодня ночью, 11 декабря, беспилотник попал в частный дом. От удара повреждены несколько жилых помещений, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

"Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона по дому. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00 часов. К счастью, никто не пострадал", - отметили в полиции Львовской области.

Отмечается, что в результате удара повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Не месте работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что официальных сообщений об угрозе дронов для региона не поступало, также в области последний раз воздушная тревога звучала еще ночью 7 декабря.

Удары по Украине ночью 11 декабря

Напомним, в течение этой ночи россияне били по Кременчугу ракетами и ударными беспилотниками. В городе были слышны многочисленные взрывы.

По предварительным данным, враг атаковал город баллистикой. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Впоследствии стало известно, что войска РФ в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

Также сообщалось, что российские войска ночью ударными дронами атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров. Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбито остекление и двери админздания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область Национальная полиция Дрони
Новости
Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага
Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений