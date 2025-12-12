ua en ru
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)

Пятница 12 декабря 2025 08:20
Фото: поврежденный дом в Одессе (t.me/odesaMVA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 12 октября атаковали дронами Одессу и Одесский район. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской МВА Сергея Лысака и канал главы ОВА Олега Кипера.

В частности, Лысак рассказал, что в Одессе из-за ночного обстрела поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, часть города до сих пор остается без электроснабжения. Сейчас энергетики работают над восстановлением.

"Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они обеспечены генераторами", - добавил глава МВА.

Чуть позже сообщение о последствиях в Одесском районе сделал начальник ОВА. Он подтвердил массированную атаку дронов и рассказал, что несмотря на активную работу ПВО зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

"Повреждены также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - пишет Кипер.

Он добавил, что из-за атаки РФ ряд населенных пунктов временно без света. Сейчас восстановительные работы продолжаются, а критическая инфраструктура работает от генераторов.

Обстрел Одесской области

Напомним, что россияне фактически ежедневно атакуют Одесскую область. Так, в ночь на 10 декабря враг нанес удар дронами по объекту инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Уже в ночь на 11 декабря оккупанты снова запустили по региону дроны. Россияне нанеслиудар по объекту энергетики в области. В результате обстрела возникли пожары.

