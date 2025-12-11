ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Есть прямые попадания, вспыхнули пожары: Россия атаковала объекты энергетики в Кременчуге

Четверг 11 декабря 2025 08:45
UA EN RU
Есть прямые попадания, вспыхнули пожары: Россия атаковала объекты энергетики в Кременчуге Фото: Россия атаковала объекты энергетики в Кременчуге (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Войска РФ в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута в Telegram.

"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары", - рассказал глава ОГА.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Когут уточнил, что в результате обстрела обошлось без погибших и пострадавших.

Атаки на Кременчуг

Напомним, в течение этой ночи россияне били по Кременчугу ракетами и ударными беспилотниками. В городе были слышны многочисленные взрывы.

По предварительным данным, враг атаковал город баллистикой. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Предыдущая атака на Кременчуг состоялась в ночь на 7 декабря, тогда город атаковали дроны и "Кинжалы". В городе также раздавались взрывы.

Впоследствии мэр города сообщил, что в ночь на 7 декабря враг снова нанес массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Полтавская область Война в Украине Энергетики
Новости
Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага
Ликвидировано почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений