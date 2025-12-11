Есть прямые попадания, вспыхнули пожары: Россия атаковала объекты энергетики в Кременчуге

Войска РФ в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута в Telegram.

Когут уточнил, что в результате обстрела обошлось без погибших и пострадавших.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

"Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары", - рассказал глава ОГА.

Атаки на Кременчуг

Напомним, в течение этой ночи россияне били по Кременчугу ракетами и ударными беспилотниками. В городе были слышны многочисленные взрывы.

По предварительным данным, враг атаковал город баллистикой. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Предыдущая атака на Кременчуг состоялась в ночь на 7 декабря, тогда город атаковали дроны и "Кинжалы". В городе также раздавались взрывы.

Впоследствии мэр города сообщил, что в ночь на 7 декабря враг снова нанес массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга.