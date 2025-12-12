ua en ru
РФ атаковала Павлоград дронами: пять домов оказались в огне, есть погибший

Украина, Пятница 12 декабря 2025 08:15
РФ атаковала Павлоград дронами: пять домов оказались в огне, есть погибший Фото: дома местных оказались в огне (Днепропетровская ОГА)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне атаковали ночью 12 декабря Павлоград Днепропетровской области. В результате горели пять жилых домов, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОВА.

"Ночью россияне атаковали Павлоград БпЛА. Погиб 71-летний местный житель. Соболезнования родным и близким. Еще четыре человека пострадали. Это мужчина и женщины. 54-летняя местная с ожогами в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе.

Также в результате вражеского обстрела Павлограда огнем охватило 5 частных домов, один из которых был разрушен. Все возгорания чрезвычайники укротили.

"Из-за удара беспилотником пожар произошел также в Васильковской громаде Синельниковского района. Горела пристройка к гаражу", - добавил глава ОГА.

Еще известно, что вчера вечером противник продолжал бить по Никопольщине. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там изуродованы частный дом и авто.

Как сообщили военные, над областью было сбито 6 вражеских БпЛА.

Фото: Павлоград ночью оказался под обстрелом врага (/t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в конце прошлого месяца РФ днем атаковала Павлоград Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрела было повреждено почти два десятка авто, сообщалось о раненых.

Тогда также были повреждены полтора десятка авто, еще четыре - уничтожены.

