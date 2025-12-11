РФ ночью выпустила 154 воздушные цели по энергетике Украины: сколько сбила ПВО

Российские оккупанты в ночь с 10 на 11 декабря атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских средств нападения уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

Мишенью российских воздушных терактов снова стали объекты критической инфраструктуры. Воздушные силы обнаружили в общей сложности 154 средства воздушного нападения врага:

3 баллистические ракеты Искандер-М / KN-23, запущенные из района Курской области РФ;

151 ударный БпЛА типа Shahed и "Гербера", запущенные с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).

Главным направлением атаки врага стал Кременчуг в Полтавской области. Также оккупанты атаковали Одесскую область и прифронтовые регионы. Большинство средств нападения удалось подавить и сбить, в том числе:

83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

2 баллистические ракеты Искандер-М / KN-23.

"Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях", - добавили в ВС ВСУ.

Фото: Воздушные силы ВСУ