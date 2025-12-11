РФ ночью выпустила 154 воздушные цели по энергетике Украины: сколько сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь с 10 на 11 декабря атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских средств нападения уничтожила украинская противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Мишенью российских воздушных терактов снова стали объекты критической инфраструктуры. Воздушные силы обнаружили в общей сложности 154 средства воздушного нападения врага:
- 3 баллистические ракеты Искандер-М / KN-23, запущенные из района Курской области РФ;
- 151 ударный БпЛА типа Shahed и "Гербера", запущенные с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).
Главным направлением атаки врага стал Кременчуг в Полтавской области. Также оккупанты атаковали Одесскую область и прифронтовые регионы. Большинство средств нападения удалось подавить и сбить, в том числе:
- 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 2 баллистические ракеты Искандер-М / KN-23.
"Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях", - добавили в ВС ВСУ.
Фото: Воздушные силы ВСУ
Отметим, мы писали, что российские оккупанты в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки были зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.
Предыдущая атака на Кременчуг состоялась в ночь на 7 декабря. Тогда город атаковали дроны и "Кинжалы". В результате российского теракта город остался без водоснабжения и электроснабжения.