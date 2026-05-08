Россия ночью атаковала Украину десятками дронов, было более 10 прилетов, - ВС

Перемирие Украины и России

Напомним, недавно Россия в одностороннем порядке объявила о "перемирии" на 8-9 мая по случаю празднования "дня победы".

Также в Кремле начали угрожать массированными ударами по центру Киева, если Украина атакует Москву во время праздничных мероприятий.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении режима тишины с 00:00 6 мая.

Несмотря на инициативу Киева по установлению полной тишины Москва ответила новыми атаками и нанесла удары по Харькову, Сумах, Днепру, Запорожью и Кривому Рогу.

Вчера Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая. В этот период все группировки российских войск на фронте должны полностью прекратить боевые действия.

Однако в течение ночи, 8 мая, российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям, несмотря на объявленное "перемирие".

Также ранее Зеленский заявил, что "теперь их главный парад зависит от нас". Президент подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, а дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации в ближайшее время.