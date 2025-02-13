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Быстрый рывок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины, - глава Пентагона

Четверг 13 февраля 2025 10:04
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Быстрый рывок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины, - глава Пентагона Фото: Пит Гегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская агрессия против Украины стала "перезагрузкой для НАТО". А мирный толчок не является "предательством" Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время подхода к прессе перед заседанием министров обороны стран НАТО, пишет The Guardian.

По его словам, агрессия России стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим".

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это насущная, реальная угроза для континента, и эта агрессия должна стать тревожным звонком", - сказал он.

Гегсет считает, что противостояние российской агрессии является "важной европейской ответственностью". В то же время глава Пентагона хвалит Трампа как "лучшего переговорщика на планете" за то, что он посадил обе стороны за стол переговоров в поисках мира.

Журналисты спросили у Гегсета, не являются ли последние действия и заявления США предательством Украины.

"Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство. Нет никакой измены; есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир, достигнутый путем переговоров", - ответил он.

Контакты между Россией и США

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, вчера, 11 февраля, прилетал в Россию. Из России он забрал заключенного в России американца. Как пишут СМИ, Уиткофф, вероятно, провел встречу с диктатором Путиным.

Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, среди прочего, обсуждали войну в Украине. А потом Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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