Быстрый рывок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины, - глава Пентагона
Российская агрессия против Украины стала "перезагрузкой для НАТО". А мирный толчок не является "предательством" Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время подхода к прессе перед заседанием министров обороны стран НАТО, пишет The Guardian.
По его словам, агрессия России стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим".
"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это насущная, реальная угроза для континента, и эта агрессия должна стать тревожным звонком", - сказал он.
Гегсет считает, что противостояние российской агрессии является "важной европейской ответственностью". В то же время глава Пентагона хвалит Трампа как "лучшего переговорщика на планете" за то, что он посадил обе стороны за стол переговоров в поисках мира.
Журналисты спросили у Гегсета, не являются ли последние действия и заявления США предательством Украины.
"Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство. Нет никакой измены; есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир, достигнутый путем переговоров", - ответил он.
Контакты между Россией и США
Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, вчера, 11 февраля, прилетал в Россию. Из России он забрал заключенного в России американца. Как пишут СМИ, Уиткофф, вероятно, провел встречу с диктатором Путиным.
Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, среди прочего, обсуждали войну в Украине. А потом Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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