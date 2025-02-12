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Трамп надеется на позитивные результаты скорой встречи своей команды с Зеленским

Вашингтон, Среда 12 февраля 2025 20:41
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Трамп надеется на позитивные результаты скорой встречи своей команды с Зеленским Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. В частности, они обсудили планы контактов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

По словам Трампа, разговор с Зеленским прошел очень хорошо.

"Он, как и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), хочет заключить мир", - добавил президент США.

Трамп уточнил, что он обсудил с Зеленским “множество тем”, которые связаны с войной. Но ключевой темой стала встреча украинской делегации и американской, которая состоится в Мюнхене в пятницу, 14 февраля. Американскую делегацию возглавят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины", - отметил американский лидер.

Слухи о встрече Зеленского и Вэнса

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на конференции в Мюнхене.

При этом CBS News писало о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует провести встречу с главой украинского государства на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мюнхенская конференция по безопасности
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