Трамп надеется на позитивные результаты скорой встречи своей команды с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. В частности, они обсудили планы контактов на Мюнхенской конференции по безопасности .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social .

По словам Трампа, разговор с Зеленским прошел очень хорошо.

"Он, как и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), хочет заключить мир", - добавил президент США.

Трамп уточнил, что он обсудил с Зеленским “множество тем”, которые связаны с войной. Но ключевой темой стала встреча украинской делегации и американской, которая состоится в Мюнхене в пятницу, 14 февраля. Американскую делегацию возглавят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины", - отметил американский лидер.