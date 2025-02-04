Зеленский ответил на заявления Трампа относительно редкоземельных металлов в Украине

Так ответил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Корреспондент РБК-Украина спросил у Зеленского, как он видит сотрудничество с Трампом по использованию редкоземельных металлов.

Президент ответил, что действительно, одним из пунктов плана победы Украины была привлеченность иностранных инвестиций в экономику страны.

"У нас достаточно редкоземельных металлов, и вы видите, что Россия еще с 2014 года оккупирует наши территории. Частично там действительно есть большие залежи полезных ископаемых. Мы открыты к тому, чтобы их разрабатывали наши партнеры, которые помогают нам защищать землю, оттесняют врага своим оружием, присутствием и санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что еще в сентябре обсуждал с Трампом возможность американских инвестиций в Украину.

"Мы открыты к приходу инвестиций американских компаний - и с удовольствием. Почему? Потому что если эту сферу будет контролировать Россия, туда зайдут другие страны и компании. Я уверен, что среди них будут Иран и Северная Корея. Я говорил об этом с ним - это факты. Я хотел бы, чтобы американский бизнес, который очень заинтересован в выходе на украинский рынок, развивал это направление у нас", - добавил президент.

Редкоземельные металлы Украины

На днях американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы. Также он заявил, что в Вашингтоне работают над гарантиями для Украины.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский заявлял, что такие ресурсы стратегически ценны и они могут усилить или Украину. В частности, в рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.