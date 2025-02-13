Разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала переговоров по Украине, - Рютте

Звонок Трампа Путину Путину

Отвечая на вопрос, считает ли Рютте вчерашний звонок Трампа началом переговоров по войне, он ответил: "такое впечатление сложилось, что это был успешный звонок".

В то же время он подчеркнул, что Запад желает мира и сильной позиции для Украины.

"Очень важно, что когда будет заключен этот мир, он должен быть долговременным, чтобы Путин даже не пытался никогда захватить даже маленькой частички Украины. И я думаю, что такое мнение разделяет Трамп и его команда", - добавил он.

Визит Гегсета в Европу

По словам Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, который вчера посещал "Рамштайн", "привез значительные объявления по поводу того как надо правильно управлять Альянсом". Как отметил генеральный секретарь, НАТО необходимо продолжать дискуссии, чтобы Украина была в лучшей позиции, а европейские страны, в свою очередь, должны увеличивать коллективно производство и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

"Этот Альянс является семьей, как Гегсет вчера сказал. Мы здесь работаем для того, чтобы лучшую систему сдерживания обеспечить, чтобы сопротивляться любому врагу. Но нам надо сначала решить вопрос Украины, нам нужно увеличивать оборонное производство. И мы коллективно поставили эту задачу. Будем проводить переговоры. Не сразу получается договориться. Но всегда в конце мы приходим к общей позиции", - пояснил Рютте.