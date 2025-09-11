Россия потратит 3-4 года на перевооружение и подготовку к новой войне, - Шмыгаль

Как отметил Шмыгаль, после подписания любого мирного соглашения между Россией и Западом начнется новая гонка вооружений.

"Россия потратит следующие три-четыре года на подготовку к очередной войне, перевооружая и значительно инвестируя в оборону", - сказал он.

По словам министра, чтобы остановить повторное вторжение России в Украину и ее потенциальное наступление на Европу, Запад должен осуществить огромный толчок в перевооружении, который будет финансироваться миллиардами фунтов стерлингов.

"Мы не должны представлять себе этот сценарий Армагеддона - мы просто должны быть готовы", - отметил Шмыгаль.