Росія витратить 3-4 роки на переозброєння та підготовку до нової війни, - Шмигаль

Як наголосив Шмигаль, після підписання будь-якої мирної угоди між Росією та Заходом розпочнеться нова гонка озброєнь.

"Росія витратить наступні три-чотири роки на підготовку до чергової війни, переозброюючи та значно інвестуючи в оборону", - сказав він.

За словами міністра, щоб зупинити повторне вторгнення Росії в Україну та її потенційний наступ на Європу, Захід має здійснити величезний поштовх у переозброєнні, який фінансуватиметься мільярдами фунтів стерлінгів.

"Ми не повинні уявляти собі цей сценарій Армагедону - ми просто повинні бути готові", - зазначив Шмигаль.