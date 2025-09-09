"Мира до Рождества не будет": глава МИД Италии о войне в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Он подчеркнул, что только новые санкции способны повлиять на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

Таяни заявил, что перспективы мира в Украине остаются далекими, а единственным действенным инструментом давления на Россию сейчас могут быть новые финансовые санкции.

По словам главы МИД Италии, он не ожидает никаких конкретных сдвигов в урегулировании войны до Рождества. Чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию российского диктатора Владимира Путина, однако его ответ был "отрицательным".

"Единственный реальный инструмент сегодня - это санкции, которые бы лишили Россию возможности финансировать армию через доступ к ресурсам", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.

Также Таяни назвал "бесполезными" последние угрозы Кремля после того, как Путин заявил, что будет считать "законной целью" европейские войска, если их введут на территорию Украины.

Министр подтвердил, что Италия не присоединится к "коалиции решительных" в вопросе отправки солдат на украинскую территорию.

"Вместо этого предлагаем другой путь - заключение соглашения по аналогии со статьей 5 НАТО... Это рациональное предложение, которое Путин не может считать провокацией, но которое обеспечит независимость и безопасность Украины", - пояснил Таяни.