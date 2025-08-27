У Трампа надеются на мирное соглашение по Украине до конца года или раньше

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил о возможности мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News.

"Я надеюсь, что до конца года или несколько раньше мы можем найти ключевые компоненты для мирного соглашения", - сказал Уиткофф, имея в виду территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины и тому подобное.

Мирное соглашение по Украине

Как известно, Украина выступает за установление режима прекращения огня, а только после этого обсуждение возможного мирного соглашения.

Ключевыми элементами будущего мирного соглашения по Украине могут стать определение границ, гарантии безопасности и восстановления страны.

Украина четко очертила свои "красные линии" и не соглашается ни на какие территориальные уступки. Среди других обязательных условий - возвращение похищенных детей и гражданских лиц, а также четкие гарантии безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной может предусматривать обмен территориями. Однако Зеленский категорически отверг возможность каких-либо территориальных уступок.

Между тем Британия готова поддержать идею о заключении мирного соглашения между РФ и Украиной без предварительного прекращения огня.

Также стало известно, что Уиткофф проведет на этой неделе встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией. Стороны обсудят следующий этап завершения войны.