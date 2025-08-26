ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Война России против Украины "близка к завершению", - президент Бразилии

Вторник 26 августа 2025 21:12
UA EN RU
Война России против Украины "близка к завершению", - президент Бразилии Фото: Луиз Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что война России против Украины должна скоро завершиться.

Как передает РБК-Украина, заявление главы бразильского государства приводит Rai News.

Президент Бразилии раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.

"Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели", - добавил он.

По словам Лулы да Силвы, главная забота международных лидеров касается того, кто будет нести "долг войны" в Восточной Европе.

"Все знают, что эта война подходит к концу. Я думаю, что и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), и Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) знают, до чего дойдет этот конфликт, так же как и Европа и Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.). Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании", - считает он.

Прогноз Вэнса

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что война России против Украины может завершиться в течение трех-шести месяцев.

Также он уточнял, что россияне поменяли свои требования по завершению войны.

В свою очередь спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил надежду, что мира в Украине удастся достичь через год - уже ко следующему Дню Независимости Украины.

Он также подчеркивал, что воевать проще, чем достичь мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Лула да Силва Война в Украине
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы