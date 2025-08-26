Война России против Украины "близка к завершению", - президент Бразилии

Президент Бразилии раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.

"Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели", - добавил он.

По словам Лулы да Силвы, главная забота международных лидеров касается того, кто будет нести "долг войны" в Восточной Европе.

"Все знают, что эта война подходит к концу. Я думаю, что и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), и Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) знают, до чего дойдет этот конфликт, так же как и Европа и Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.). Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании", - считает он.