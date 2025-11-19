Россия выпустила 470 дронов и 48 ракет. Девять погибших, десятки раненых, - Зеленский

Российские оккупанты ночью и утром 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов. От атак врага погибли девять гражданских, десятки людей получили ранения, есть разрушения и повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что сейчас во многих регионах продолжаются работы по ликвидации последствий российской террористической атаки, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. В частности в Тернополе россияне били по жилым девятиэтажкам, там возникли пожары.
"К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди. Все необходимые службы работают на местах, каждую жизнь пытаются спасти. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным", - написал президент.
Зеленский добавил, что оккупанты атаковали также Харьков, где ранения получили десятки людей. Под ударом была Ивано-Франковская область, где трое раненых и Львовщина - в обоих случаях российские ракеты и дроны пытались бить по энергетике. Атаковал враг и другие регионы.
"Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность - ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы", - резюмировал президент Украины.
Напомним, что во время комбинированного ракетного удара по Украине в ночь на 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Там повреждены и частично разрушены несколько многоэтажных домов, продолжается спасательная операция.
Также россияне атаковали энергетику на Ивано-Франковщине, есть раненые в результате российских ударов. Повреждения энергетического объекта и пожар есть и на Львовщине, где ночью также прогремели взрывы.
В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября по состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.