Росія випустила 470 дронів і 48 ракет. Дев’ять загиблих, десятки поранених, - Зеленський

Зеленський зазначив, що зараз у багатьох регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків російської терористичної атаки, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Зокрема у Тернополі росіяни били по житлових дев'ятиповерхівках, там виникли пожежі.

"На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним", - написав президент.

Зеленський додав, що окупанти атакували також Харків, де поранення отримали десятки людей. Під ударом була Івано-Франківська область, де троє поранених та Львівщина - в обох випадках російські ракети та дрони намагалися бити по енергетиці. Атакував ворог й інші регіони.

"Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба - ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми", - резюмував президент України.