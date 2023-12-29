Россия использует гражданскую авиацию для перевозок оккупантов, - ЦНС

Россияне привлекают все отрасли для войны против Украины, в том числе гражданскую авиацию. Сейчас оккупанты используют две авиалинии, которые помогают Кремлю поддерживать военную агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В Центре отмечают неизбежную ответственность бизнеса и гражданских лиц с РФ за соучастие в агрессии против Украины.

Далее, по информации ЦНС, оккупантов уже наземным транспортом переправляют в Украину.

"За текущий месяц оккупанты пользовались услугами двух авиакомпаний "I FLY" и "URAL Airlines". На самолетах этих перевозчиков враг перевозит личный состав из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в Ростов", - говорится в сообщении.

Перемещение личного состава и техники РФ

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.

Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.

Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.

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