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"Аномальное явление". Возле Мариуполя наблюдается необычная активность оккупантов

Мариуполь, Пятница 17 ноября 2023 10:07
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"Аномальное явление". Возле Мариуполя наблюдается необычная активность оккупантов Фото: возле Мариуполя наблюдается необычная активность оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В районе Мариуполя наблюдается непривычная активность оккупантов. Враг перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, над портом активно летает авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Переброска топлива

По данным Андрющенко, только за сутки враг перекинул колонны топливозаправщиков на Угледарское направление.

"Усиленное обеспечение топливозаправщиками в направление Никольского (предыдущее) Угледарское направление. Более 20 заправщиков, в том числе 12 одной колонной - аномальное явление", - констатировал он.

Авиация

Кроме того, по данным советника мэра, наблюдается усиленное движение вертолетов из направления Никольское в направление судоремонтного завода, возле Мариупольского порта.

"Перемещение через центр в направлении Бердянска установки ТОС-М1 через центр города", - добавил Андрющенко.

Пополнение резервов и подготовка штурмовиков

К тому же, оккупанты усиленно занимаются пополнением живой силой лагерей на побережье Азовского моря.

"Что режет глаз - новые штурмовые подразделения молодых оккупантов (от 25 до 35 лет визуально максимум). Усилена тренировка на полигоне возле Бабах-Тарамы", - добавил представитель мэрии.

Репрессии в оккупации

В то же время на этом фоне происходит быстрое усиление и одновременное усиление репрессий по всем поселкам от Бердянска до Мариуполя "методом постепенных проверок".

"С обысками домов, допросами и временным изъятием автомобилей с украинской регистрацией", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, буквально вчера россияне активизировали опрокидывание военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район. Эта опрокидывание преимущественно происходит в направлении Бердянска. В частности, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 10 грузовиков из БК через Мариуполь – Мангуш.

Раньше партизаны фиксировали явные проблемы с топливом у оккупантов. В частности, на Авдеевку и Запорожское направление его им приходится перекидывать из отдаленных регионов РФ. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

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