Росія використовує цивільну авіацію для перевезень окупантів, - ЦНС

Росіяни залучають всі галузі для війни проти України, зокрема цивільну авіацію. Наразі окупанти використовують дві авіалінії, які допомагають Кремлю підтримувати військову агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.