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Оккупанты перебрасывают из РФ новые колонны военной техники и готовят провокации (видео)

Россия, Пятница 22 декабря 2023 10:47
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Оккупанты перебрасывают из РФ новые колонны военной техники и готовят провокации (видео) Фото: россияне перебрасывают технику из РФ на Волновахе и Угледар (GettyImsges)
Автор: Ярослава Борзова

Из России на север Донецкой области двигаются колонны техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Высокая концентрация оккупанта в Новоазовском районе. Место расположения – бывшая курортная зона поселка Седово и город Новоазовск", - отмечает он.

Как сообщил Андрющенко, среди них замечено значительное количество представителей азиатской внешности (буряты и др. - ред.), которые не общаются на русском языке. Кроме того, по его словам замечены также и "псевдороссияне с темным цветом кожи", предположительно - кубинцы.

"Получаем данные по всем каналам по активизации ФСБ к новогодним праздникам. Речь не о зачистках, но провокациях", - подытожил Андрющенко.

Перемещение техники и средств оккупантов

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.

Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.

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