Оккупанты перебрасывают через Мариуполь колонны военной техники в сторону Бердянска (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники. Оккупанты перемещают грузовики с боекомплектами и танком в сторону Бердянского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По меньшей мере 13 грузовиков с БК и один трак с танком через Мариуполь на Бердянское направление", - говорится в сообщении.

Как отмечает Андрющенко, доминирует маркировка - V в квадрате. Техника с такими пометками обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей.

"На восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем подзарядки)", - информирует он.

В то же время, согласно сообщению, движение по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.