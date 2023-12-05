Россия перебрасывает резервы в Крым из Якутии (фото)

Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город за последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты в ходе разведки выявили переброску личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой", - говорится в сообщении.

Как заметили партизаны, военнослужащие неопрятно одеты, нецензурно выражаются, хамят прохожим, после них постоянно куча мусора разбросанного по улице.

"Через час после собрания, мобилизованных забрала росгвадия. Переброска личного состава уже не первая, "на убой" отправляют небольшими партиями", - констатировали в "Атеш".

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Кроме того, недавно сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.