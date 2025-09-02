Среди пострадавших ребенок: что известно о ночном ударе армии РФ по Сумах

В ночь на 2 сентября российские военные нанес удары по Сумам. Есть пострадавшие, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Сергея Кривошеенко .

Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

Ранее о двух взрывах в Сумах сообщал и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. Также он публиковал видео, где был виден пожар.

По его словам, было попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. "К сожалению, есть раненые люди. Дальнейшую информацию будем предоставлять", - сказал он.

Глава ОВА Олег Григоров уточнил, что беспилотники РФ ударили по нежилым зданиям в Заречном районе Сум. Предварительно, без жертв.