Среди пострадавших ребенок: что известно о ночном ударе армии РФ по Сумах
В ночь на 2 сентября российские военные нанес удары по Сумам. Есть пострадавшие, среди которых ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
В результате обстрела разрушено помещение торгового ряда. Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон.
Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.
"Пожар ликвидирован. Коммунальные предприятия привлечены к ликвидации последствий", - указано в сообщении ГВА.
Ранее о двух взрывах в Сумах сообщал и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. Также он публиковал видео, где был виден пожар.
По его словам, было попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. "К сожалению, есть раненые люди. Дальнейшую информацию будем предоставлять", - сказал он.
Глава ОВА Олег Григоров уточнил, что беспилотники РФ ударили по нежилым зданиям в Заречном районе Сум. Предварительно, без жертв.