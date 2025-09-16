Россия ударила по спасателям, которые работали на месте предыдущего прилета, - ГСЧС

В Киевской области российские террористы повторно атаковали спасателей, которые тушили пожар в месте первого прилета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что ночью 16 сентября в результате вражеской атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. "Во время тушения пожара, агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля", - говорится в сообщении. Спасатели отметили, что пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.