ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сумы атаковали российские "Шахеды": в городе частично исчез свет

Вторник 16 сентября 2025 02:57
UA EN RU
Сумы атаковали российские "Шахеды": в городе частично исчез свет Фото: российская атака частично обесточила Сумы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные ударили "Шахедами" по Сумах. В результате атаки город частично обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Сумы и Воздушные силы ВСУ.

В 02:28 военные сообщили о движении в направлении города вражеских беспилотников.

Около 02:30 в Сумах прогремел взрыв.

В 02:42 был слышен повторный взрыв, после чего в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Ночной обстрел россиян

В ночь на 16 сентября российские террористы атакуют Украину ракетами и дронами "Шахед".

В результате удара в Запорожье разрушены жилые дома, вспыхнули пожары и погиб человек.

Кроме того, захватчики обстреляли фермерское хозяйство в Николаевской области. Погиб тракторист, работавший в поле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"