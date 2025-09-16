ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве во второй раз объявили тревогу, РФ атакует Украину "Шахедами": где угроза

Вторник 16 сентября 2025 01:17
UA EN RU
В Киеве во второй раз объявили тревогу, РФ атакует Украину "Шахедами": где угроза Фото: россияне атакуют Украину дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Карту воздушных тревог, начальника КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

Около полуночи первые группы беспилотников были зафиксированы в Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В 00:25 дроны двигались в Обуховском и Белоцерковском районах Киевской области с юга, а также на севере Одесской области, курсом на Винничину.

Около 01:00 вражеские "Шахеды" зафиксировали в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Цели также двигались с севера Кировоградской области в направлении Киевской области.

Угроза ударов по Киеву

В Киеве первый сигнал тревоги был объявлен в 01:07, дроны двигались на город с юга.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметил Кличко.

Ткаченко сообщил об угрозе ударных беспилотников для столицы и посоветовал жителям находиться в укрытиях до отбоя.

В 01:17 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

"Звуки, которые вы могли слышать - работа наших Сил обороны в области. Для Киева без угроз", - сообщил Ткаченко.

Обновлено 01:26

В 01:23 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

"Киев - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ткаченко сообщил о дронах над левым берегом столицы.

В 01:36 в окрестностях Киева были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

По состоянию на 02:33 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Киеве во второй раз объявили тревогу, РФ атакует Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза

Воздушная атака россиян воздушная атака россиян

Напомним, около полуночи российские террористы нанесли 10 ударов по Запорожью. В результате атаки в местах прилетов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, есть погибший и раненые.

Вечером 14 сентября захватчики ударили по центру Краматорска авиабомбами ФАБ-250. Пострадали 19 человек.

В целом, с начала года над украинскими атомными электростанциями было зафиксировано сотни вражеских ракет и ударных дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"