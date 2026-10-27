Когда Южный мост в Киеве откроют и как объехать его на время перекрытия

В Киеве временно был перекрыт Южный мост после российской атаки 27 октября. Для водителей определили альтернативные маршруты, причем пути объезда отличаются в зависимости от типа транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого и заявление пресс-секретаря КМВА Екатерины Поп в эфире телемарафона.

Сейчас специалисты проверяют состояние мостового полотна, чтобы определить, какие повреждения оно получило в результате атаки. Окончательных выводов пока нет.

Как пояснила спикер КМВА Екатерина Поп, решение о возобновлении движения будет принято после получения результатов обследования. Рассматривают возможность как полного, так и частичного открытия моста.

Точную дату возобновления проезда пока не называют. Она будет зависеть от выводов специалистов и оценки безопасности движения.

Что происходит с движением метро

Из-за последствий атаки ограничили и движение поездов по зеленой ветке столичного метро. Пока они курсируют только между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

По словам Екатерины Поп, после обследования также должны определить, можно ли возобновить движение метро в направлении левого берега Киева. Окончательное решение будет зависеть от выводов экспертов о состоянии моста.

Как объехать перекрытый Южный мост

К моменту ограничений полиция определила альтернативные маршруты для легковых автомобилей и грузового транспорта.

Фото: схема объезда Южного моста в Киеве (t.me/OBiloshytskiy)

Для грузовиков: с Бориспольской трассы нужно ехать по улице Старобориспольской, а затем по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.

Для легковых автомобилей: объезд проходит по проспекту Николая Бажана и Днепровской набережной в направлении Дарницкого моста и моста Патона.

Корецкий поручил ускорить восстановление Южного моста

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил Министерству инфраструктуры ускорить работы по восстановлению Южного моста в Киеве. По его словам, правительство оказывает необходимое содействие, чтобы как можно скорее возобновить движение по переправе.

"Людям нужно свободное движение с одного берега на другой. Другие мосты работают, но нагрузка на них выросла", - подчеркнул он.

Зеленая линия метро сейчас работает между станциями "Сырец" и "Выдубичи". На участке в "Красный хутор" поезда не курсируют, а станции используют как укрытие.

Чтобы разгрузить красную линию метро, в Киеве запустили временный автобусный маршрут и увеличили количество автобусов, курсирующих через Дарницкий мост. Кроме того, совместно с "Укрзализныцей" готовят дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик. Они должны начать курсировать вечером 27 октября.

Корецкий также призвал местные власти следить за пассажиропотоком и при необходимости добавлять наземный транспорт к станциям метро и городской электрички, чтобы люди могли без лишних трудностей добираться на работу и возвращаться домой, пока идет восстановление моста.