Как работает транспорт в Киеве после удара по Южному мосту: изменения в метро и автобусах

После ночной атаки на Киев 27 октября красная линия метро работает в полном объеме, а на зеленые поезда ходят только между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за закрытого Южного города город усилил автобусные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

В КГГА просят планировать поездки заранее и следить за переменами на официальных ресурсах. О возобновлении привычного движения метро сообщат дополнительно.

Из-за большей погрузки на красную линию на временном маршруте №1-М будут работать 15 автобусов.

В случае воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.

В ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Произошло попадание в Южный мост, повреждена наземная инфраструктура метро, а в Подольском районе ракета попала в административное здание. Накануне вечером ракеты ударили по кампусу университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

Южный мост повреждают уже второй раз через неделю: после атаки 22 октября зеленая линия также работала двумя отдельными участками.