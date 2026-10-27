Как работает транспорт в Киеве после удара по Южному мосту: изменения в метро и автобусах
После ночной атаки на Киев 27 октября красная линия метро работает в полном объеме, а на зеленые поезда ходят только между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за закрытого Южного города город усилил автобусные маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Метро
- Красная линия - поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная". Все станции, в частности, "Черниговская" и "Лесная", открыты для пассажиров.
- Зеленая линия - движение только между "Сырьком" и "Выдубичами". Участок "Осокорки" - "Красный хутор" временно не работает.
В случае воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.
Автобусы
Из-за большей погрузки на красную линию на временном маршруте №1-М будут работать 15 автобусов.
Южный мост перекрыт, поэтому автобусы №22 и №91 ездят через Дарницкий мост:
- на маршруте №22 добавят 4 автобуса, в общей сложности их будет 14. Из них 5 будут курсировать по короткому маршруту: улица Тростянецкая - станция метро "Лыбидская";
- на маршруте №91 также добавят 4 автобуса, в общей сложности будут работать 7.
В КГГА просят планировать поездки заранее и следить за переменами на официальных ресурсах. О возобновлении привычного движения метро сообщат дополнительно.
В ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Произошло попадание в Южный мост, повреждена наземная инфраструктура метро, а в Подольском районе ракета попала в административное здание. Накануне вечером ракеты ударили по кампусу университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.
Южный мост повреждают уже второй раз через неделю: после атаки 22 октября зеленая линия также работала двумя отдельными участками.