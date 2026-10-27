ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как работает транспорт в Киеве после удара по Южному мосту: изменения в метро и автобусах

06:45 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Как работает транспорт в Киеве после удара по Южному мосту: изменения в метро и автобусах Фото: после атаки на Киев метро и наземный транспорт работают по измененной схеме (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

После ночной атаки на Киев 27 октября красная линия метро работает в полном объеме, а на зеленые поезда ходят только между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за закрытого Южного города город усилил автобусные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Метро

  • Красная линия - поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная". Все станции, в частности, "Черниговская" и "Лесная", открыты для пассажиров.
  • Зеленая линия - движение только между "Сырьком" и "Выдубичами". Участок "Осокорки" - "Красный хутор" временно не работает.

В случае воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытие.

Автобусы

Из-за большей погрузки на красную линию на временном маршруте №1-М будут работать 15 автобусов.

Южный мост перекрыт, поэтому автобусы №22 и №91 ездят через Дарницкий мост:

  • на маршруте №22 добавят 4 автобуса, в общей сложности их будет 14. Из них 5 будут курсировать по короткому маршруту: улица Тростянецкая - станция метро "Лыбидская";
  • на маршруте №91 также добавят 4 автобуса, в общей сложности будут работать 7.

В КГГА просят планировать поездки заранее и следить за переменами на официальных ресурсах. О возобновлении привычного движения метро сообщат дополнительно.

В ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистикой. Произошло попадание в Южный мост, повреждена наземная инфраструктура метро, а в Подольском районе ракета попала в административное здание. Накануне вечером ракеты ударили по кампусу университета в Деснянском районе, погиб человек, еще по меньшей мере 10 пострадали.

Южный мост повреждают уже второй раз через неделю: после атаки 22 октября зеленая линия также работала двумя отдельными участками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Метро Южный мост Война в Украине
Новости
Украина ввела режим тишины в оккупированных Олешках для гуманитарной операции
Украина ввела режим тишины в оккупированных Олешках для гуманитарной операции
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом