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РФ атаковала Южный мост в Киеве: появились первые фото последствий

08:26 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
РФ атаковала Южный мост в Киеве: появились первые фото последствий Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)
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В Киеве после российской атаки проверяют повреждение Южного моста. Проезд по сооружению закрыт, также приостановлено движение поездов на части зеленой ветки метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telgram мэра Киева Виталия Кличко.

На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. На время обследования движение по мосту закрыто.

Кличко обнародовал первые фото, на которых видны последствия российского удара по мосту.

Также приостановлено движение поездов метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" на зеленой ветке.

Информации о том, когда движение по мосту и поездам на этом участке метро возобновят, пока нет.

Напомним, в ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистическими ракетами. Одна из них попала в Южный мост, также была повреждена наземная инфраструктура метро. Кроме того, в Подольском районе ракета попала в административное здание.

Из-за последствий атаки движение по зеленой линии метро ограничили участком между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а автобусы №22 и №91 направили через Дарницкий мост.

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