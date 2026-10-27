РФ атаковала Южный мост в Киеве: появились первые фото последствий

В Киеве после российской атаки проверяют повреждение Южного моста. Проезд по сооружению закрыт, также приостановлено движение поездов на части зеленой ветки метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telgram мэра Киева Виталия Кличко.

Информации о том, когда движение по мосту и поездам на этом участке метро возобновят, пока нет.

Также приостановлено движение поездов метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" на зеленой ветке.

Кличко обнародовал первые фото, на которых видны последствия российского удара по мосту.

На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. На время обследования движение по мосту закрыто.

Напомним, в ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистическими ракетами . Одна из них попала в Южный мост, также была повреждена наземная инфраструктура метро. Кроме того, в Подольском районе ракета попала в административное здание.