Зеленский заинтриговал сотрудничеством на Кавказе в Drone Deal

22:47 20.04.2026 Пн
3 мин
Запросы на украинские технологии получили уже от 11 стран
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина ведет переговоры о расширении программы Drone Deal на новые регионы. Президент Владимир Зеленский намекнул, что среди них может быть Кавказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ICTV.

"Мы начали работать над этой программой под названием Drone Deal. Это многолетняя программа о сотрудничестве Украины и другой страны с того или иного континента, которая направлена на экспертизу и помощь по защите от массированных атак на критическую гражданскую инфраструктуру", - пояснил он.

По словам президента, программа уже вызвала значительный интерес в странах Ближнего Востока, где Украина заключила базовые договоренности, которые впоследствии трансформируются в конкретные контракты.

"То есть мы сегодня договорились с ключевыми странами с Эмиратами, Саудовской Аравией и Катаром о 10-летних договорах", - отметил он.

Он уточнил, что Drone Deal предусматривает не только экспорт украинских технологий, но и совместное производство, строительство предприятий за рубежом и долгосрочные инвестиции в сферу беспилотников.

Сейчас Украина имеет запросы от 11 стран всего региона.

"Запрос у нас от 11 стран всего региона. То есть это Ближний Восток, ну, Персидский залив, немножко мы смотрим на Кавказ. Я пока не открываю все карты, которых у нас "нет", а вроде бы немножечко есть",- отметил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что Украина развивает сотрудничество и с европейскими партнерами, однако отметил, что интерес к украинским технологиям растет и в других регионах мира.

"Европа это наше начало работы с Германией, Норвегией, Италией, Швецией и Нидерландами. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией, я уверен, что это там все тоже будет происходить. То есть это европейский кластер. Наш объем на сегодня, украинская оборонка, которая сегодня преимущественно состоит из частного сектора, который вырос во столько раз", - подытожил он.

Drone Deal

Формат Drone Deal Украина изначально предложила Соединенным Штатам как вариант усиления противовоздушной обороны. Речь шла об обмене: украинские технологии защиты от дронов - на американские системы противодействия баллистическим ракетам.

По словам Зеленского, такая модель могла бы помочь привлечь дополнительные средства и системно закрыть критические потребности в ПВО. В то же время, несмотря на интерес со стороны американского лидера Дональда Трампа и военного руководства США, окончательного решения по реализации этой инициативы пока нет.

Впоследствии Украина начала расширять круг потенциальных партнеров. В частности, Италия уже выразила заинтересованность в подписании такого соглашения, и стороны договорились проработать возможность его заключения.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
