Мы предложили США Drone Deal на 50 млрд долларов, ответа до сих пор нет, - Зеленский

18:49 15.03.2026 Вс
Зеленский рассказал, какие варианты Drone Deal Украины и США вообще рассматривались
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина чуть меньше года назад предложила США масштабную "сделку о дронах" стоимостью до 50 миллиардов долларов, которая предусматривает экспорт украинских технологий и совместное производство беспилотников. Но решения со стороны США до сих пор нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Читайте также: Украинские специалисты из "Шахедов" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

По словам Зеленского, планировалось начать экспортную структуру для ряда направлений: дронов, технологий, дронов на базе ИИ, ИИ-технологий и систем радиоэлектронной борьбы.

В обмен Украина планировала получить деньги и средства защиты против баллистических ракет. Последних Украине крайне не хватает. Фактически, Украина предлагала обменять систему защиты от БПЛА на систему защиты от ракет.

"Поэтому наше предложение заключалось в том, что мы можем предоставить систему, и Соединенные Штаты должны быть первыми, поскольку они ощутимо нас поддерживают оружием против баллистики и являются стратегическим партнером Украины. Вот почему мы предложили Соединенным Штатам соглашение по дронам", - пояснил Зеленский.

По его словам, президент США Дональд Трамп проявил заинтересованность, как и военные в США. Никогда не шла речь о том, что Вашингтону это неинтересно.

"Я не знаю объема: сколько захотят Соединенные Штаты. И если у нас будут свободные мощности, но работоспособные, мы это сделаем, потому что это хорошо для нашего экспорта. И я никогда не слышал, что Соединенные Штаты не заинтересованы", - подчеркнул Зеленский.

Объемы производства

По словам президента, Украина предлагает США огромную систему работы и изготовления дронов. Речь идет о системе, в которой могут работать 200 компаний.

"Выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик... Завтра другой, другая компания с новой технологией, надо быть гибкими", - добавил Зеленский.

Украина также готова к созданию совместных предприятий в формате 50/50, где будут работать украинские и американские инженеры, дроны будут доступны для использования двумя странами: Украиной и США.

"США получат наши технологии. Наши предприятия увеличат объемы производства. Половина продукции пойдет на нашу передовую, этого должно хватить. А половина мощностей, которые сейчас не могут производить больше из-за финансового дефицита, пойдет нашим партнерам", - пояснил президент.

Документ до сих пор не подписан

Украина и США до сих пор не заключили соглашение. Почему так - ответа пока нет. Но тем временем заинтересованность продемонстрировали многие другие страны.

"Мы говорили со странами Европы относительно дронов - и с ними уже есть договоренности. И к нам поступали такие запросы с Ближнего Востока, из стран Залива - очень конкретные запросы с прямыми предложениями, большими предложениями. Были предложения и из Африки и нескольких других стран", - отметил Зеленский.

По его словам, сделка оценивалась в 35-50 млрд долларов США. Это большая сделка на много лет. Украина готова говорить об этом не только с США, но и с другими странами.

"Мы хотели сохранить отношения с американцами и Европой и показать приоритетность. Сейчас такая ситуация с соглашением о дронах. Как видите, у нас есть первые производственные линии в Германии. Они работают. Только что началось в Великобритании. У нас есть также производство в Дании. И это хорошее начало новых оборонных взаимоотношений", - резюмировал Зеленский.

Drone deal: подробности

Напомним, о том, что Украина предложила США подписать Drone deal, стало известно в прошлом году. Документ предусматривает поставки украинских беспилотных систем (БПЛА, морских дронов и наземных роботов) для нужд США в обмен на роялти, инвестиции и закупку американского вооружения на десятки миллиардов долларов.

В частности Пентагон рассматривает украинские технологии как критический элемент для инициатив Replicator и Artemis, направленных на подготовку потенциального конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе. Подробнее о сделке - в материале РБК-Украина.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
