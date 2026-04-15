Италия заинтересована в Drone Deal: команды Зеленского и Мелони обсудят сделку

Украина и Италия проработают возможность подписания дроновой сделки (Drone Deal). Рим уже выразил заинтересованность в таких договоренностях.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.

Глава украинского государства напомнил, что Украина разработала специальный формат сделки для партнеров - Drone Deal.

"Нашу военную экспертизу, оборонные способности по дронам, ракетам, системам радиоэлектронной борьбы, обмену данными. Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров", - уточнил Зеленский.

По его словам, важно, что от Италии есть интерес к такому сотрудничеству.

"Мы договорились, что наши с Джорджией команды проработают детали Drone Deal между нашими странами", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что две страны работают, чтобы увеличить взаимодействие между оборонными секторами.

Напомним, первой страной, которой Украина предложила подписать Drone Deal, стали США.

На фоне дефицита средств противовоздушной обороны Киев предложил Вашингтону модель обмен: украинские системы защиты от БПЛА в обмен на американские средства защиты от баллистических ракет.