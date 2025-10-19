ВСУ поразили ключевые объекты военной промышленности РФ: Генштаб раскрыл последствия

В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба ВСУ, среди пораженных объектов - Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Завод производит более 20 видов продукции, а ежегодный объем первичной переработки нефти составляет около 4,9 млн тонн. Предварительно поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ).

Также удару подвергся Оренбургский газоперерабатывающий завод, один из крупнейших газовых комплексов России, способный перерабатывать до 45 млрд кубометров газа и более 6 млн тонн конденсата в год. По предварительным данным, повреждена одна из установок переработки и очистки газа, на территории комплекса зафиксированы взрывы и масштабный пожар.



Кроме того, Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске, где также зафиксированы взрывы и пожар.

В Генштабе подчеркнули, что эти удары направлены на подрыв военно-промышленной базы России и ограничение ее возможностей продолжать агрессию против Украины. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Силы обороны Украины продолжают последовательно реализовывать меры для поражения критических объектов врага и обеспечения безопасности государства.

Силы беспилотных систем

В СБС рассказали, что ночь на 19 октября операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ. Он имеет стратегическое значение для обеспечения армии РФ горюче-смазочными материалами.