Путин подписал законы, открывающие путь для новой волны мобилизации, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Института изучения войны (ISW).

По данным института, Россия недавно приняла закон, который позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для обеспечения защиты критически важных объектов в России.

Российские чиновники ранее утверждали, что российские власти будут направлять резервистов только для защиты критически важной инфраструктуры в пределах своего региона, но закон, что примечательно, не содержит таких ограничений.

Кремль определяет четыре незаконно аннексированные области Украины как часть России, таким образом, отсутствие территориальных ограничений в законе может позволить России направлять резервистов в районы оккупированной Украины.

Важно, что российский диктатор Владимир Путин вчера, 5 ноября, принял закон, который распространяет ежемесячные выплаты, которые получают российские контрактники, на любого военнослужащего, который служит для отражения вооруженного вторжения в Россию, во время вооруженной провокации на государственной границе или на российской территории, или вблизи районов, где Россия проводит "специальную военную операцию".

Российские чиновники давно обсуждают расширение льгот для военнослужащих, служащих в приграничных регионах, после внутренней реакции, вызванной вторжением Украины в Курскую область в 2024 году.

Момент принятия Путиным закона свидетельствует о том, что он также может быть связан с недавним законом о развертывании резервистов.

Кремль может использовать пункт закона о тех, кто служит вблизи "специальной военной операции", чтобы установить условия для развертывания - и оплаты - резервистов для боевых действий в Украине, как продолжает оценивать ISW.

ISW считает, что Кремль, вероятно, представляет свои недавние правовые изменения в отношении резервистов лишь как часть планов защиты инфраструктуры, чтобы скрыть долгосрочные планы по их развертыванию в Украине.

Источник в одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний, в частности, сообщил российскому оппозиционному изданию "Верстка", что охранники компании "не имеют высоких ожиданий" от резервистов, которые будут защищать критическую инфраструктуру, и что только настоящие армейские системы противовоздушной обороны могут обеспечить надлежащую защиту.