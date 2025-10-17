Новая фаза войны: украинские дроны и ракеты ежедневно бьют России, - Politico

Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в снабжении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ответные удары по инфраструктуре

Как отмечается в публикации, война России против Украины долгое время отличалась тем, что Москва наносила удары по украинским городам и энергетике почти без ответа. Сейчас ситуация меняется: Украина нарастила производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по целям внутри РФ почти ежедневно.

Благодаря собственным разработкам и увеличению выпуска вооружений Киев теперь системно поражает не только нефтеперерабатывающие заводы, но и электростанции с подстанциями.

По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Частые удары по энергетике привели к дефициту бензина и вынудили Россию начать импорт топлива из Беларуси. Одновременно отражение атак стало для Украины элементом стратегии сдерживания - сделать удары по России настолько болезненными, чтобы Кремль задумался о прекращении атак.

Цели и стратегия Киева

Президент Владимир Зеленский озвучил логику действий: "Им нужно понять, что если они хотят устроить у нас отключения, мы ответим тем же. Здесь нет ничего секретного". Главная цель - создать такую мощную неядерную ударную способность, чтобы Россия прекратила удары по Украине.

Зеленский подчёркивает, что задача - заставить противника платить цену за агрессию, при этом не допускать убийства гражданских: "Враг должен нести цену этой войны. Но мы не убиваем мирных людей".

Производство и международная помощь

Украина не ждет только иностранной помощи и активно наращивает собственное производство дронов и ракет. По словам президента, появились новые образцы - ударные дроны и ракеты, в том числе крылатые - и они уже применяются против объектов в глубине РФ.

Также отмечается более тесное сотрудничество с разведданными США, которые помогают с целеуказанием и пониманием намерений противника. "Разведки очень активно сотрудничают. Но для нас важнее, чтобы они помогали понимать намерения России и помогали с ПВО", - заявил один из украинских собеседников, пожелавший остаться анонимным.