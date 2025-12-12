Россия против паузы на фронте: Песков назвал перемирие "запудриванием мозгов"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает перемирие в Украине и якобы стремится к "полноценному миру".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Песков заявил в эфире Первого канала.

По словам Пескова, Россия выступает против перемирия на фронте и рассматривает якобы только вариант "полноценного мира". Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что временное прекращение огня якобы лишь "затянет ситуацию" и "введет всех в заблуждение".

По словам Пескова, заявления украинских властей о возможном референдуме по вопросу территорий могут быть "попыткой создать предпосылки для паузы на фронте", на что Москва "не согласится".

"Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие - это передышка, очередной обман, очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир", - заявил представитель Кремля.

Комментарии Пескова прозвучали на фоне дискуссий о возможных дипломатических инициативах и западных предложениях относительно путей урегулирования войны в Украине.