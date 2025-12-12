Россия против паузы на фронте: Песков назвал перемирие "запудриванием мозгов"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает перемирие в Украине и якобы стремится к "полноценному миру".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Песков заявил в эфире Первого канала.
По словам Пескова, Россия выступает против перемирия на фронте и рассматривает якобы только вариант "полноценного мира". Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что временное прекращение огня якобы лишь "затянет ситуацию" и "введет всех в заблуждение".
По словам Пескова, заявления украинских властей о возможном референдуме по вопросу территорий могут быть "попыткой создать предпосылки для паузы на фронте", на что Москва "не согласится".
"Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие - это передышка, очередной обман, очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир", - заявил представитель Кремля.
Комментарии Пескова прозвучали на фоне дискуссий о возможных дипломатических инициативах и западных предложениях относительно путей урегулирования войны в Украине.
Перемирие ради выборов
Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы во время войны, если партнеры, в частности США и ЕС, будут гарантировать безопасность и помогут организовать их безопасно и в разумные сроки.
Речь идет о том, чтобы временно прекратить боевые действия во время кампании и голосования.
Зеленский подчеркнул, что США могут больше всего помочь Украине достичь такой паузы в войне, чтобы обеспечить безопасные условия для выборов.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже якобы не является демократией, поскольку там давно не было выборов. По его словам, темой войны в Украине "пользуются", чтобы не проводить выборы.