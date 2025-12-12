Росія проти паузи на фронті: Пєсков назвав перемир’я "запудрюванням мізків"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкидає перемир’я в Україні і нібито прагне "повноцінного миру".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Пєсков заявив в ефірі Першого каналу.
За словами Пєскова, Росія виступає проти перемир’я на фронті і розглядає нібито лише варіант "повноцінного миру". Прессекретар президента РФ стверджує, що тимчасове припинення вогню нібито лише "затягне ситуацію" та "введе всіх в оману".
За словами Пєскова, заяви української влади про можливий референдум щодо питання територій можуть бути "спробою створити передумови для паузи на фронті", на що Москва "не погодиться".
"Ми хочемо працювати саме на мир, а не на перемир’я. Перемир’я - це передишка, черговий обман, чергове затягування, це запудрювання мізків. Потрібен мир", - заявив представник Кремля.
Коментарі Пєскова прозвучали на тлі дискусій про можливі дипломатичні ініціативи та західні пропозиції щодо шляхів врегулювання війни в Україні.
Перемир’я заради виборів
Зазначимо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори під час війни, якщо партнери, зокрема США і ЄС, гарантуватимуть безпеку та допоможуть організувати їх безпечно і в розумні строки.
Йдеться про те, щоб тимчасово припинити бойові дії під час кампанії та голосування.
Зеленський підкреслив, що США можуть найбільше допомогти Україні досягти такої паузи у війні, щоб забезпечити безпечні умови для виборів.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже нібито не є демократією, оскільки там давно не було виборів. За його словами, темою війни в Україні "користуються", щоб не проводити вибори.