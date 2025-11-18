Россия причастна к взрывам на железной дороге в Польше, - спецслужбы

Все указывает на то, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.
Об этом заявил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Дело в том, что все указывает на то, что это Россия. Мы уже можем уверенно назвать это террористическим актом, инициированным спецслужбами с Востока", - заявил Добжинский.
Он также подчеркнул, что расследование двух инцидентов на польской железной дороге на этом этапе должно оставаться конфиденциальным, чтобы обеспечить его эффективность.
"Я не могу сказать, на каком этапе находятся офицеры, или над чем они сейчас работают, и какие нити они связывают или какие зацепки они анализируют. Российские спецслужбы очень хотели бы иметь эту информацию", - добавил представитель координатора польских спецслужб.
Напомним, ранее стало известно, что в Польше обнаружили поврежденную железнодорожную колею на важном направлении, которое ведет к границе с Украиной. Машинист заметил дефект инфраструктуры недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина, что в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства.
Впоследствии премьер-министр Дональд Туск подтвердил: пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому поступает помощь для Украины, были повреждены в результате взрыва. В "Укрзализныце" уточнили, что, по данным польских служб, взрывное устройство сработало на указанном участке и разрушило полотно.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные проверят безопасность еще 120 километров железнодорожных путей, которые ведут к украинской границе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Известно, что следователи узнали, кто купил две SIM-карты для телефонов, которые использовались для подрыва пути на перегоне Варшава-Люблин.