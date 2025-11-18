Росія причетна до вибухів на залізниці у Польщі, - спецслужби

"Справа в тому, що все вказує на те, що це Росія. Ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу", – заявив Добжинський.

Він також підкреслив, що розслідування двох інцидентів на польській залізниці цьому етапі має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити його ефективність.

"Я не можу сказати, на якому етапі перебувають офіцери, або над чим вони зараз працюють, і які нитки вони пов’язують або які зачіпки вони аналізують. Російські спецслужби дуже хотіли б мати цю інформацію", – додав речник координатора польських спецслужб.