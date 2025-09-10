RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский уточнил количество залетевших в Польшу дронов и рассказал об их маршруте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова углублять сотрудничество с партнерами для реальной защиты неба, а не только обмениваться разведданными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский сообщил, что уже не первый доклад за эти сутки поступил от командующего Воздушных сил, и все данные сейчас уточняются. Украинские военные еще ночью сообщали польской стороне о движении российских дронов по соответствующим каналам, чтобы подготовить союзников к потенциальным угрозам.

"Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей", - добавил президент.

Он подчеркнул, что по меньшей мере два дрона, которые залетели на территорию Польши, использовали воздушное пространство Беларуси.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью в целом около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", - подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил об успешной работе украинских сил ПВО. Наши защитники уничтожили более 380 российских дронов различных типов, 250 из них - "Шахеды".

"Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться",- подчеркнул Зеленский.

 

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что в воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

По данным аналитиков, россияне уже несколько месяцев готовили удары по Польше и Литве, ведь как минимум с июня использовали в "Шахедах" местные "семерки".

Более подробно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

