Зеленский уточнил количество залетевших в Польшу дронов и рассказал об их маршруте

Зеленский сообщил, что уже не первый доклад за эти сутки поступил от командующего Воздушных сил, и все данные сейчас уточняются. Украинские военные еще ночью сообщали польской стороне о движении российских дронов по соответствующим каналам, чтобы подготовить союзников к потенциальным угрозам.

"Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей", - добавил президент.

Он подчеркнул, что по меньшей мере два дрона, которые залетели на территорию Польши, использовали воздушное пространство Беларуси.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью в целом около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", - подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил об успешной работе украинских сил ПВО. Наши защитники уничтожили более 380 российских дронов различных типов, 250 из них - "Шахеды".

"Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться",- подчеркнул Зеленский.