Зеленський уточнив кількість дронів, що залетіли в Польщу, й розповів про їхній маршрут

Зеленський повідомив, що уже не перша доповідь за цю добу надійшла від командувача Повітряних сил, і всі дані зараз уточнюються. Українські військові ще вночі повідомляли польській стороні про рух російських дронів відповідними каналами, щоб підготувати союзників до потенційних загроз.

"Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею", - додав президент.

Він підкреслив, що щонайменше два дрони, які залетіли на територію Польщі, використовували повітряний простір Білорусі.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", - наголосив Зеленський.

Президент також повідомив про успішну роботу українських сил ППО. Наші захисники знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів, 250 із них - "Шахеди".

"Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", - наголосив Зеленський.