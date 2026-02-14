Россия повредила все электростанции: Зеленский назвал, благодаря чему до сих пор есть свет

Российские атаки повредили все электростанции Украины, однако энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере противовоздушной обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Несмотря на масштабные повреждения энергетической инфраструктуры, Украина продолжает производить электроэнергию.
"Мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов и всем, кто помогает нам с ПВО", - отметил Зеленский.
Он отметил, что одной из самых сложных ситуаций является момент, когда подразделения противовоздушной обороны вынуждены тратить все имеющиеся ракеты для отражения массированных атак, а пополнение запасов задерживается, несмотря на информацию разведки о возможных новых ударах в ближайшее время.
По его словам, во время одной из последних массированных атак Украина использовала ракеты, которые поступили лишь за несколько дней до этого, что подчеркивает постоянную потребность в дополнительных поставках ПВО.
Сейчас сложная ситуация с электроснабжением сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других регионов, где из-за значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия осуществила масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов, что повлекло серьезные разрушения и требует длительного восстановления.
В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.